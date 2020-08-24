Tuma Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuma Çelik tutuklandı mı?

TUMA ÇELİK KİMDİR?

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan milletvekili olarak Meclis'e girdi. Tuma Çelik, 1964 yılında Midyat'ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a, 1985 yılında İsviçre'ye göç etti.

7 yıl önce Türkiye'ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve bu çalışmalarını değişik seminer ve sempozyumlarda ortaya koydu. Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, Evli ve 4 kız babası.