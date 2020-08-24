TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun oluşturduğu 5 kişilik 1. hazırlık komisyonu; HDP'den ihraç edilen ve bir kadına tecavüz ettiği ifade edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in oy birliğiyle dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirdi.



HAZIRLIK KOMİSYONU OY BİRLİĞİYLE TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİ

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonu 1 aylık çalışmasının ardından Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirilmesine oy birliği ile karar verdi.

Hazırlık komisyonunun raporu Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyonda görüşülecek.



KARMA KOMİSYON DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRMESİ HALİNDE RAPOR MECLİS'TE OYLANACAK

Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon da Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde görüş bildirmesi halinde bu rapor TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun Ekim'in ilk haftası toplanarak kararını vereceği öğrenildi.



ÇELİK: 7 OCAK 2019 TARİHİNDE D.K. İSİMLİ KADINLA EVDE BİR GECE BİRLİKTE KALDIM"

HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik; D.K. isimli kadına tecavüz ettiği yönündeki suçlamayla ilgili ifadesinde, itiraf gibi bir açıklamada bulunmuştu.



Çelik'in, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'un oluşturduğu 1. hazırlık komisyonuna sunduğu savunmasında, "7 Ocak 2019 tarihinde D.K. isimli kadınla evde bir gece birlikte kaldım" ifadesini kullandığı öğrenildi.



KADININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN SUSKUN KALMIŞ!

Tuma Çelik'in; D.K isimli kadının 9 ay boyunca kendisine WhatsApp üzerinden hakaret ettiği iddialarına neden sessiz kaldığına da cevap verdi. Tuma Çelik'in, kadının mağdur olmaması için suskun kaldığını iddia ettiği ifade edildi.



NE OLMUŞTU

2018 mahalli seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat'taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.'ya tecavüz ettiği ortaya çıkan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke hazırlanmıştı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz'da toplanmıştı. Söz konusu toplantıda, tecavüzle suçlanan Çelik'in dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.