GECE TEDİRGİN GEÇTİ

Selin en fazla hasara yol açtığı Dereli'de halk, geceyi tedirgin geçirdi. İlçede yaşayan Aycan Kahraman, "Yağmur sularının evin altına girdiğini gördüğümüz gibi hemen binamızı terk ettik. Kaynımızın evine gittik daha sonra evimizin yıkıldığını öğrendik. Bugün de burada bekliyoruz, hava kararınca yine kaynımın evine gideceğiz" dedi.

Murat Tomak ise "Yağmurun şiddetini artırması ile beraber eve su girmeye başladı, saat 21 civarlarında. Biz de evi terk ettik sonrasında binanın yıkılmasını izledik. Apartmanımızda 15 kişi vardı. Dün geceyi yakınımızın evinde geçirdik, bazılarımız arabada kaldı. Bu gece de yine öyle geçirdik" diye konuştu.