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    • 24.08.2020 09:14
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    Keşan'da operasyonu: 7 gözaltı

    Son dakika haberine göre, 'nin Keşan ilçesinde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda ele geçiriliken, 7 kişi gözaltına alındı.

    Keşan'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
    'ye bağlı Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, madde ticareti yapanlara yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerince evlerde yapılan aramada 31.27 gram esrar, 5.05 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 3.40 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, 1 kırmızı reçeteli hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL para, 1 hassas terazi ve 143 kilitli poşet ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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