; Yüzde 98 doğal gaz da ithalata bağımlı olan, her yıl rakamlar değişse de yaklaşık 12 milyar dolar bedel ödeyen bir ülke için bağımlılığın ve dışarıda ödenen döviz in azalması ihtimali elbette ki hepimizi sevindirecek bir haber. Sakarya " adı verilen doğal gaz sahasıkeşfinin öncesinde Karadeniz 'de başkaönemli çalışmalar da oldu. ÖzellikleDoğu Karadeniz'de on yıllardır aramayapılıyor, bugüne kadar 3 milyar dolardanfazla para harcandı TPAO ve Exxon-Mobil, BP ve Petrobras gibi çok uluslupetrol şirketleri tarafından.Bize bitişik Romanya, Bulgaristan Ukrayna ve Rusya deniz sahalarında daaramalar devam ediyor. Kimisinde üretimbaşladı, çoğu ya deniz sınırı ihtilaflarıya da uluslararası arama iştahının azalmasıyüzünden devre dışı kaldı, dahaelverişli koşulların doğmasını bekliyor.Trakya'da özellikle Norveç devlet şirketiEquinor liderliğindeki doğal gaz aramalarıolumlu sonuçlandı, Diyarbakır 'dakaya gazi potansiyelinin yüksek olduğuda biliniyor. Ama Sakaryakeşfi, Sayın Cumhurbaşkanı'nında belirttiği gibi,en büyüğü bizim tarihimizde.Yüzde 98 doğal gazda ithalatabağımlı olan, her yıl rakamlar değişsede yaklaşık 12 milyar dolar bedel ödeyenbir ülke için bağımlılığın ve dışarıdaödenen dövizin azalması ihtimali elbetteki hepimizi sevindirecek bir haber.Karadeniz'de Türkiye tarihinin enbüyük doğal gaz keşfi ile eksen değişiklikliğiyaşayacağımız, üç yıl içinde2023'e kadar vatandaşlarımız ile buluşturacağımızbu gaz sayesinde cari işlemleraçığı veren bir ülkeden fazla veren birekonomi konumuna geçeceğimiz belirtiliyor.İleride yeni keşifler olması ihtimalivar tabii ki ama biz şimdilik TPAO'nunilk testler neticesinde belirlediği 320milyar metreküpü esas alırsak bu kaynakdünya ölçeğinde "oyun değiştirici","eksen kaydırıcı" bir avantaj sağlamıyor.Dünya kanıtlanmış doğal gaz rezerv toplamı198.8 trilyon metreküp. En büyüğü38 trilyon metreküp ile Rusya. Ortadoğu 'da75.6 trilyon metreküp rezerv olduğutahmin ediliyor.Üretimde lider ise 921 milyar metreküpile ABD. Yani, bizim yeni belirlenenrezervlerin neredeyse üç katı fiili üretimivar. Bizim en büyük tedarikçimiz olanRusya'nın gaz üretimi ise yıllık 679 milyarmetreküp. Bu istatistikler gösteriyorki, yeni keşfimiz dünya ölçeğinde oldukçamütevazı boyutlarda, ama 48 milyarmetreküplük gereksiniminin sadeceyüzde 2'sı üretebilen Türkiye için çokönemli bir gelişme.