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    • 23.08.2020 17:52
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    : ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti

    () sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Makina ve () ve Dikimevleri'nde üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiği, üretimlerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

    (), Makina ve () ve Dikimevleri'nde üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiği, üretimlerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kovid- 19 virüsünün ülkemizi etkilemeye başladığı günden itibaren maske ihtiyacını karşılamak için yüksek tempoda ve fedakarca çalışan MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti. TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi. Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor" denildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı: MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti
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