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    • 23.08.2020 17:10
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    Son dakika: ’da 96 adres karantinaya alındı

    Son dakika haberine göre, 'da koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 96 adres karantina altına alındı.

    O ilimizde 96 adres karantinaya alındı!

    'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 96 adres karantina altına alındı.


    Adıyaman merkezde 1 günde 96 adres karantina altına alındı. Covid-19 testi pozitif çıkan 102 kişiden dolayı 96 adres, tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 102 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 96 adresin karantina alınmasına karar verdi.


    Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Bahçecik, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, , Musalla, , Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yenimahalle, Yavuz Selim ve Yenisanayi Mahalleleriyle Sarıharman, Kayaönü, İnceler, Uludam Köyleri ile Kömür Beldesinde bulunan 96 adreste 102 kişi karantina altına alındı.

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