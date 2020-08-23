Son dakika: Emniyet'ten yeni sistem! Yollarda makas atanlar yandı

İstanbul'da caddelerde makas atan 43 sürücü yollarda suçüstü yakalandı. 47 araç trafikten men edildi. 20 sürücü alkollü yakalandı ve ehliyetlerine el konuldu. Araçla seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan toplamda 33 sürücüye de trafik cezası kesildi. Trafikte seyir halindeyken araçlarıyla makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler ve cezai işlemlerin uygulandığı o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri, 22 Ağustos Cumartesi gecesi Anadolu Yakası'nda "Kapan" adı verilen geniş kapsamlı bir denetim yaptı. D-100 Karayolu üzerindeki 15 farklı noktada; Sahil Yolu, Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yapılan denetim ve uygulamalara 16 sivil trafik ekibi, 22 resmi trafik ekibi ve 13 Motosikletli Şahin Timi katıldı. Kontrol ve denetlemelerde Toplu Taşıma Araçları, makas atan ve drift yapan sürücülerle birlikte çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz başta olmak üzere modifiye araçların sürücüleri de hedefteydi. Ekipler alkol kontrolü de yaptı. "Kapan" adı verilen denetim ve kontrollerde 928 araç kontrol edildi.

Sabah/ Emir Somer