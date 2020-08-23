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    • 23.08.2020 15:51
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    Son dakika: Emniyet'ten yeni sistem! Yollarda makas atanlar yandı

    Emniyeti'ne bağlı olan ve makas atan sürücüleri tespit etmek için Makasa Karşı Hareketli Uygulama Sistemi’ne geçerek makas atan sürücüleri yollarda takip eden Polisleri, 'nda "Kapan" ismi verilen uygulamada trafik kurallarına ve Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 480 kişiye 364 bin 447 lira ceza kesti. Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in özel haberi...

    Emniyet'ten yeni sistem! Makas atan yandı...

    'da caddelerde makas atan 43 sürücü yollarda suçüstü yakalandı. 47 araç trafikten men edildi. 20 sürücü alkollü yakalandı ve ehliyetlerine el konuldu. Araçla seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan toplamda 33 sürücüye de trafik cezası kesildi. Trafikte seyir halindeyken araçlarıyla makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren, abartı egzoz kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücüler ve cezai işlemlerin uygulandığı o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

    'ne bağlı Polisleri, 22 Ağustos Cumartesi gecesi 'nda "Kapan" adı verilen geniş kapsamlı bir denetim yaptı. D-100 Karayolu üzerindeki 15 farklı noktada; , ve Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yapılan denetim ve uygulamalara 16 sivil trafik ekibi, 22 resmi trafik ekibi ve 13 Motosikletli Şahin Timi katıldı. Kontrol ve denetlemelerde Toplu Taşıma Araçları, makas atan ve drift yapan sürücülerle birlikte çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz başta olmak üzere modifiye araçların sürücüleri de hedefteydi. Ekipler alkol kontrolü de yaptı. "Kapan" adı verilen denetim ve kontrollerde 928 araç kontrol edildi.

    Sabah/ Emir Somer

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