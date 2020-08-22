Üniversiteler 1 Ekim’de açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

KARMA EĞİTİM NASIL OLACAK?

Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara üniversitelerin ilgili kurulları karar verecek. Üniversitelerde uygulanacak karma eğitim modeline göre dersler hem yüz yüze hem de uzaktan verilebilecek. Hangi derslerin uzaktan hangi derslerin yüz yüze eğitim ile verileceğini üniversiteler kararlaştıracak.

YÖK'TEN NORMALLEŞME REHBERİ

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.