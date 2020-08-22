Üniversiteler 1 Ekim’de açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim mi olacak?

Üniversiteler 1 Ekim'de açılıyor mu? Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitede uzaktan eğitim mi olacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için YÖK açıklamaları merak ediliyor. Okuduğu şehre gitmek için plan yapmak isteyen öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında bilgi almak istiyor. Bölgesel ve yerel önlemler dahilinde üniversitelerin açılış tarihlerinde farklılık olabileceği belirtiliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihine ilişkin ipuçları vermişti. Saraç yaptığı paylaşımda, üniversitelerin takvimlerini 1 Ekim sonrasında açılacak şekilde düzenlemesi gerektiğini duyurmuştu. Saraç şu ifadeleri kullandı:
"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."
KARMA EĞİTİM NASIL OLACAK?
Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara üniversitelerin ilgili kurulları karar verecek. Üniversitelerde uygulanacak karma eğitim modeline göre dersler hem yüz yüze hem de uzaktan verilebilecek. Hangi derslerin uzaktan hangi derslerin yüz yüze eğitim ile verileceğini üniversiteler kararlaştıracak.
YÖK'TEN NORMALLEŞME REHBERİ
Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.
TEDBİRLER NELER OLACAK?
KYK yurtlarında 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde öğrenci sayısı düzenlenecek. Toplu alanlarda alınacak önlemler de ise; öğrencilerin sayısına göre yeterli miktarda banyo ve tuvalet sayısı yeniden düzenlenecek. Öğrenciler toplu kullanım alanlarından yemekhanelerde tek kullanımlık malzemeler seçilecek. Yurt içerisinde de maske ile dolaşabilecekler.
Dışarıdan gelecek kişiler misafir olarak içeri alınamayacaklar. Kurye ve Kargo görevlileri bina dışından teslimleri yapacak. Misafir kabul edilmeyecek. Personel ve öğrenciler dışarıdan geldiğinde kayıtları gerçekleştirilecek ve ateş ölçümü sık sık yapılacak. Yurt içerisinde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek maskesiz dolaşılamayacak. Fiziki önlemler yönelik olarak da odalarda ranza sisteminden yatak sistemine geçilerek odada kalan kişi sayısı azaltılacak.