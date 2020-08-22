Üniversite tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Tercih yapan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan son duyuruları bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercih sonuçları bugün açıklanır mı? İşte detaylar…

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları için herhangi bir duyuru yayınlanmadı. Duyuru yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.