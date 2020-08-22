ÖSYM HES kodu nasıl alınır? ÖSYM sınavları için HES kodu alma yolları sınav başvurusu yapan veya sınava girecek vatandaşların merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınava girecek adayların HES kodu alması gerektiği belirtilmişti. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor. Peki, ÖSYM HES kodu nasıl alınır?
ÖSYM HES KODU NASIL ALINIR?
HES uygulamasını indirdikten sonra HES kodu işlemleri panelinden yeni kod ekle diyerek ÖSYM sınavları için HES kodu işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu oldu. Sınava başvuru yapacak adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Bunun için sınav başvurusunu devam edebilmek için HES kodu bilgilerim bölümüne giriş yapınız. Yeni kayıt kısmına, HES kodu bilgilerini girin.
HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturuluyor.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
HES KODU NEDİR?
HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.