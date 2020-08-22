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    Son dakika: İzmir merkezli 40 ilde 'nün yapılanması operasyon: 36 kişi tutuklandı

    Son dakika haberine göre, İzmir merkezli 40 ilde, 'nün () () içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

    İzmir merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu

    İzmir merkezli 40 ilde, 'nün () () içindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 47 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 18 Ağustos'ta gözaltına alınan 34'ü TSK içinde aktif görevli 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    36 TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen zanlılardan 29'u aktif görevde olan 36'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 10 zanlı da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyon: 36 kişi tutuklandı
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