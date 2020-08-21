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    • 21.08.2020 08:03
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    ’nün kapatılan gazetesi Today’s Zaman’ın yazarı danışmanı oldu

    bünyesinde bulunan İstanbul 'nun tartışmalara neden oldu. ’nün kapatılan gazetesi Today’s Zaman’ın yazarı , ’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat danışmanlığına getirildi.

    FETÖ’nün yazarı İBB danışmanı oldu

    bünyesinde bulunan İstanbul 'nun tartışmalara neden oldu. Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni ve akademisyenlerden oluşan kurula atanan bazı isimlere 'den de sert tepkiler geldi. Parti ile CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sık sık tartışmalara da neden olan atamaların sonuncusu 'nün kapatılan gazetesi Today's Zaman yazarı oldu. Kurula yapılan atamayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "CHP'ye kim hakaret ediyorsa ya ihale alıyor. Ya da İBB'de görev alıyor. Atamalara bakıldığı zaman en kritik yerlere dışarıdan isimler getirildi. Bu isimlerin büyük bölümü geçmişte sıkı CHP muhalifi olan kişiler. Örgütün yok sayılması parti içinde sık sık gündeme geliyor. Partide bu işten anlayan isimler bulunamamaz mı? Çok sayıda nitelikli arkadaşımız var bu kurula atanacak. Ne hikmetse partiye olmadık hakaretler savuranlar kritik görevlere getirilerek örgütü yok sayıyorlar" diye konuştu.



    İŞTE KURULA ATANAN TARTIŞMALI İSİMLER
    İSTANBUL Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu Üyeleri:
    İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan
    İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı
    Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk
    Araştırmacı Rumeysa Kiger
    İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece
    Yazar-sunucu Yekta Kopan
    Akademisyen ve TV programcısı Levent Erden
    Oyuncu Mert Fırat
    Müzisyen Harun Tekin
    Tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç

    SABAH


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