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    Son dakika: 'da 'ya darbesi: 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Van'da PKK'ya uyuşturucu darbesi

    'ın Gürpınar ilçesinde terör örgütü 'nın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/'nın faaliyetlerinin deşifresi ve ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda, Çepkenli Mahallesi kırsalında terör örgütü ve mensuplarının finansmanında kullanmak amacıyla araziye ekilmiş Hint keneviri olduğu tespit edildi.

    Düzenlenen operasyonda, 1 milyon 560 bin 57 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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