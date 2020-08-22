Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha geçti.