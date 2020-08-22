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    • 22.08.2020 13:13
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    Son dakika: AKINCI kritik bir eşiği daha geçti: 30 bin feet irtifayı geçti

    Son dkaika haberine göre, Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKINCI ’nın (Taarruzi ) devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla tamamladı.

    AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha geçti

    Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.

    Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha geçti.

    Bayraktar AKINCI TİHA'nın devam eden testleri kapsamında PT-1 olarak adlandırılan ilk prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı.



    30 BİN FEET'İ GEÇTİ
    Bayraktar AKINCI TİHA PT-1, geceden başlayan hazırlıkların ardından Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi kapsamında saat 06.16'da havalandı.

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen ve 30 bin feet irtifanın (Yaklaşık 9,15 km) geçildiği uçuş 3 saat 22 dakika sürdü.

    Bayraktar Akıncı TİHA, gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 09.38'de başarıyla indi. İki prototiple devam eden testlerde Bayraktar AKINCI TİHA, böylece beşinci başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir eşiği daha geçti: 30 bin feet irtifayı geçti
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