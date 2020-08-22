Henüz bilinmeyen bir sebeple saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesi Dereköy ile Çekrice mahalleleri arasında orman yangını çıktı.
Rüzgarın etkisiyle, alevler etrafa yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi.
Olay yerine kısa gelen ekipler itfaiye ve arasözlerle karadan, iki helikopterle de havadan destek sağlandı.
Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.
Yaklaşık 1 hektar alanda zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.