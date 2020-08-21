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    Tarihi keşfinin mimarı ! Her şey 2015 yılında kurulan bir hayalle başladı

    Son dakika haberi... 'de tarihin en büyük keşfini gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp olarak keşfedilen doğal gazın 2023 yılında kullanıma sunulması planlanırken, ortaya çıkan tarihi başarının perde arkasında ise Bakan yer alıyor. İngiliz devi Shell ile yapılan anlaşmanın sonlandırılmasının ardından Türkiye'nin ilk sondaj gemilerini envantere kazandırarak açık denizlerde aram faaliyetlerine başlanmasına yönelik adımları atan Bakan Albayrak de sessiz sedasız gerçekleştirilen devrimin de mimarı oldu. İşte Türkiye’nin enerjide attığı tarihi adımın hikayesi...

    Başkan geçtiğimiz günlerde dile getirdiği müjdenin detaylarını bugün açıkladı.

    Sondaj gemileri 'de tarihinin en büyük keşfini gerçekleştirdi. Tuna-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaşıldı.

    Türkiye'nin de bağımlılığını azaltacak gelişme ülke genelinde büyük heyecana yol açarken uluslararası basında da geniş yer buldu.

    Uzmanlar açık denizde keşfedilen doğal gazın karaya çıkarılıp işlenmesinin 2-3 yılı bulabileceğini keşfedilen enerjinin enflasyondan faize çok sayıda ekonomik göstergede de indirimlerin önünü açacağı belirtiliyor.

    PERDE ARKASINDA BAKAN ALBAYRAK BULUNUYOR
    Enerjide sessiz sedasız yapılan devrimin perde arkasında ise bulunuyor. İngiliz şirketi Shell ile yapılan ortaklığın sonlandırması ile başlayan süreç Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde alınan Türkiye'nin ilk sondaj gemisiyle başka bir noktaya evrildi.

    İLK ADIM 'FATİH' İLE ATILDI
    Türkiye'nin ilk sondaj gemisine güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konulurken ilk sefer ise Akdeniz'e yapıldı. Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu.

    'Fatih'in ardından ikinci sondaj gemisi olan Yavuz da 'nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı ve temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.

    10 ÜLKE ARASINA GİRDİK
    'Fatih' ve 'Yavuz' ile yürütülen derin sondaj çalışmalarına Kanuni, ve Oruç Reis isimli sismik gemiler de eşlik etti. Türkiye sondaj tarafında satın aldığı gemiler ve attığı adımlarla çok kısa süre içerisinde derin denizlerde sondaj yapabilme kabiliyetine sahip dünyadaki 10 ülke arasına girdi.

    9 DERİN SONDAJ YAPILDI
    Yapılan arama faaliyetlerinde bu zamana kadar 9 adet derin deniz sondajı gerçekleştirilirken yapılan arama faaliyetlerinin sonuncusunda Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih gemisi 20 Temmuz 2020 tarihinde Tuna-1 kuyusunda başladığı sondaj çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervine ulaştı.

    2023'DE KULLANIMDA
    Test ve analiz aşamaları tamamlanan rezervin denizden çıkarılması için gerekli olan platformların yakında kurulması planlanırken, cari açığı da ciddi anlamda etkileyecek keşiften elde edilecek doğal gazın 2023 yılına kadar denizden çıkarılıp kullanıma sunulması bekleniyor.

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