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    • 21.08.2020 11:30
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    Son dakika: 'tan dikkat çeken "müjde" paylaşımı

    Son dakika haberi... , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.

    Başkan 'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı.



    Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Berat Albayrak, paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.



    "TÜRKİYE'DE BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK''
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gazeteciler ''Başkan Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek?'' sorusunu yöneltmiş, Albayrak, ''Türkiye için bir eksen değişikliği olacak. Güzel günler bizi bekliyor'' demişti.

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