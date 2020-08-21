Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı.

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,



Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020





Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, paylaşımda "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun" ifadelerine yer verdi.





"TÜRKİYE'DE BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a gazeteciler ''Başkan Erdoğan Cuma günü ne müjdesi verecek?'' sorusunu yöneltmiş, Albayrak, ''Türkiye için bir eksen değişikliği olacak. Güzel günler bizi bekliyor'' demişti.