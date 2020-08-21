Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner yazdı: İşte bu yüzden hedef Bakan Albayrak

"Ekonomideki tam bağımsızlık hayalimiz enerjideki gibi hayata geçecektir." sözleriyle Başkan Erdoğan'ın bugün vereceği müjdenin temellerini atan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın neden hedefte olduğunu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner, "Bugün güneş tarlaları da, rüzgâr gülleri de, doğalgaz ve petrol arayan sismik gemiler de, evimize kadar giren bor da onun attığı temeller üzerine hayata geçti. Şimdi sırada ekonomide tam bağımsızlık var. Fatih'lerle Oruç Reis'lerle denizleri arşınlayan, satrancın en sürpriz oyuncusu Türkiye, bugün kimin oyununu bozuyorsa şimdi onlar da ekonomiyi hedef alıyor." ifadelerini kullandı.





İşte Sabah gazetesi yazarı Özlem Doğaner'in bugünkü yazısı;



"Ekonomideki tam bağımsızlık hayalimiz enerjideki gibi hayata geçecektir."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış törenindeki bu sözleri - kimi bugün anlar kimi yarın idrak eder farketmez- son yıllarda neden yine art arda saldırı altında olduğumuzun özeti. Türkiye'nin ekonomideki tam bağımsızlığı için enerji ithalatını azaltmak temel şarttı.

Neden mi? Türkiye'nin toplam ithalatı içinde en büyük paya sahip olan enerji ithalatı faturası 2019'da 41.2 milyar dolar oldu. Bir önceki yıla göre %4.2 azalmasına rağmen. Çünkü Türkiye petrolde yaklaşık %92, doğalgazda ise %98 ithalata bağımlı.

Yani işin temelinden başladı Albayrak. Bugün güneş tarlaları da, rüzgâr gülleri de, doğalgaz ve petrol arayan sismik gemiler de, evimize kadar giren bor da onun attığı temeller üzerine hayata geçti. Enerjinin ekonomi üzerindeki maliyeti her geçen gün azalıyor, yerlilik oranı artıyor. "Su akar Türk bakar" diye dalga geçilen Türkiye'den, "Made in Türkiye" yazılı güneş panelleriyle bu alanda Çin'in tekelini kıran Türkiye'ye dönüştük. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin uzun süreli doğalgaz kontratları sona eriyor. Gaz fiyatlarında küresel anlamda yaşanan büyük düşüş uzun süreli kontratları dezavantajlı duruma getirdi. Hatta LNG tankerleri dolu bir şekilde denizlerde alıcılarını bekliyor. Arz fazlası ve fiyat düşüşü büyük avantaj olacak.

Hakkını teslim etmek lazım. Doğrusu bu ya 2015 Kasım ayında Enerji Bakanlığı koltuğuna oturduğunda belki de enerjideki bağımsızlık hayalini kuran tek kişi Albayrak'tı.





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