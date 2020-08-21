



Ekiplerin yaptığı tespitlerin, uydu fotoğraflarının ve dalgıçların denizin altından aldığı görüntülerinde suç duyurusu esnasında savcılığa verileceği ifade edildi.



Bu arada, Muğla Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından denizin altında kaçak duvar yaparak denizin ekolojik dengesini bozduğu ve denizi kirlettiği tespit edilen otel hakkında 300 bin liranın üzerinde para cezası keseceği bildirildi.



