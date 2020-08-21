İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Altun, "Hayırlı Cumalar" yazdığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın yumruğunu sıktığı bir fotoğraf kullandı. İletişim Başkanı Altun'un yaptığı bu paylaşımda dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MERAKLA BEKLEDİĞİ MÜJDEYİ BUGÜN AÇIKLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı. Yurdun dört bir yanındaki halkın gündemi bu oldu Vatandaşların ortak düşüncesi ise petrol ya da doğalgaz bulunduğu yönünde.
Hayırlı Cumalar pic.twitter.com/Zx5oYNflur— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020
Altun, "Hayırlı Cumalar" yazdığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın yumruğunu sıktığı bir fotoğraf kullandı. İletişim Başkanı Altun'un yaptığı bu paylaşımda dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MERAKLA BEKLEDİĞİ MÜJDEYİ BUGÜN AÇIKLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı. Yurdun dört bir yanındaki halkın gündemi bu oldu Vatandaşların ortak düşüncesi ise petrol ya da doğalgaz bulunduğu yönünde.