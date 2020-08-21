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    • 21.08.2020 10:48
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    Son dakika: İletişim Başkanı 'dan dikkat çeken 'müjde' paylaşımı:

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı , Başkan 'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Altun'dan dikkat çeken 'müjde' paylaşımı
    İletişim Başkanı , Başkan 'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili hesabından bir paylaşımda bulundu.



    Altun, "Hayırlı Cumalar" yazdığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ın yumruğunu sıktığı bir fotoğraf kullandı. İletişim Başkanı Altun'un yaptığı bu paylaşımda dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.






    BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN MERAKLA BEKLEDİĞİ MÜJDEYİ BUGÜN AÇIKLAYACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı. Yurdun dört bir yanındaki halkın gündemi bu oldu Vatandaşların ortak düşüncesi ise petrol ya da doğalgaz bulunduğu yönünde.


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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken 'müjde' paylaşımı: Hayırlı Cumalar
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