ÖSYM fotoğraf güncelleme nasıl yapılır? KPSS fotoğraf güncelleme değiştirme nasıl olur?

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRMEDE KOLAYLIK

ÖSYM, fotoğraflarının süresi dolan öğrencilerin fotoğraflarını güncellemek için herhangi bir sınava başvuru yapma şartını kaldırdı. Ayrıca ÖSYM öğrencilerin fotoğraflarını güncellemelerinde kolaylıklar sağlayan bir düzenleme yaptı.

ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemesi için alınan ücrette 1 Şubat 2018 tarihinde kaldırılmıştı. Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvuruda bulunmadan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü(SK) ve Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilmektedirler.

Aday işlemleri sisteminde fotoğrafımın süresi dolmuştur uyarısı çıkıyor nasıl ekleyebilirim?

Sistemde fotoğraflarının "Geçerlilik Süresi Dolan" adaylar; herhangi bir sınava başvuru süreci olmaksızın Sınav Koordinatörlüklerinden (SK) ve SK yetkisi olan başvuru merkezlerinden fotoğraflarını güncelletebilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca; adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme /ekleme yapabilecekler