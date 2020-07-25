Sosyal medya dünyanın sorunu haline geldi! Toplumun davranış kalıplarını ve algısını böyle yönlendiriyorlar
Kullanıcı sayıları ve piyasa değerleriyle küresel ekonomik güç olan BigTech şirketleri; bireyler ve toplum üzerinde etki alanlarını genişletmesiyle faaliyet gösterdikleri çoğu ülkeyle yeni sürece uyum sağlama konusunda sorun yaşıyor. Netflix, sosyal medya platformlarından farklı olarak yapımlarının içeriklerinin yerel otoriteler tarafından denetlenmesi ve vergilendirmeyle ilgili sorunlarla gündeme geliyor. Twitter, yıllar içinde gelirlerini artırsa da platformdaki nefret söylemlerinin ve sahte hesaplar aracılığıyla çeşitli amaçlara yönelik yapılan girişimlerin önüne geçecek etkili bir güvenlik sistemi geliştiremedi.
Dijital platformların bireyler ve toplum üzerinde etki alanlarını genişletmesiyle, şirketler ile ülkeler arasında yeni sürece uyum sağlama konusunda sorunlar meydana gelebiliyor.
Küresel ekonomide dijital platformların ve hizmetlerin payı her geçen gün artarken, dünyada pek çok ülke vergi, güvenlik, özgürlük, içerik gibi konularda ilgili servis sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşıyor. Ana amacı kâr elde etmek olan şirketler ile ülke yönetimleri karşı karşıya gelebiliyor.
Milyonlarca kullanıcısı ve bazı ülkelerin milli gelirini geçen piyasa değerleri ile küresel ekonomik güç olan Google, Apple, Facebook, Netflix, Twitter gibi dünyanın en büyük BigTech şirketleri; milyonlarca kullanıcının online aktivitelerinden elde ettiği big data ile toplumun davranış kalıplarını ve algısını yönlendirme kabiliyetine sahip olabiliyor.
Sosyal medya siteleri aynı zamanda kullandıkları algoritmalar ile de kullanıcılar üzerinde etkili olabiliyor. The Atlantic sitesinde yer alan habere göre Facebook'un 2012 yılında 700 bin Facebook kullanıcıların bir kısmına sadece olumlu bir kısmına sadece olumsuz gönderiler gösteriyor. Deney sonucuna göre, kullanıcıların olumlu gönderiler ile karşılaştıklarında aynı şekilde olumlu gönderiler paylaştığı; olumsuz gönderiler ile karşılaştıklarında ise yine aynı şekilde daha çok olumsuz gönderiler paylaştığı ortaya çıktı.
TÜRKİYE'DEKİ ABONELİKLERDEN 53 MİLYON DOLAR GELİR
ABD merkezli online medya hizmetleri sağlayıcısı Netflix, son dönemde içerikleri ile hem dünya da hem Türkiye'de gündem olmayı sürdürüyor. Netflix, sosyal medya platformlarından farklı olarak yapımlarının içeriklerinin yerel otoriteler tarafından denetlenmesi ve vergilendirmeyle ilgili sorunlarla gündeme geliyor.
Netflix'in geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de aktif 1,5 milyon abonesi bulunuyor. İngiltere merkezli Comparitech şirketinin derlediği verilere göre, Netflix'in en fazla ücretli abonesinin olduğu ülke sıralamasında Türkiye, 23 ülke arasında 18. sırada bulunuyor. Listenin ilk üç sırasını 61 milyon aboneyle ABD, 15 milyonla Brezilya, 13 milyonla Birleşik Krallık oluşturuyor.
Comparitech'in tahmini hesaplamasına göre Netflix, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'deki aboneliklerden 53 milyon dolar, ikinci çeyrekte 56 milyon doların üzerine gelir elde etti.
Netflix'in 23 ülkedeki aboneleri üzerinden derlenen bilgiye göre, şirket yılın ikinci çeyreğinde söz konusu ülkelerdeki abonelerinden 5,6 milyar dolar gelir sağladı.
NETFLİX'İN GELİRİNİN YÜZDE 52,7'Sİ ULUSLARARASI YAYIN HİZMETLERİNDEN
ABD'li analiz şirketi Investopedia'nın verilerine göre Netflix'in gelirlerinin yüzde 53'ü uluslararası yayın hizmetinden, yüzde 46'sı ABD içi yayın hizmetinden ve yüzde 1'i diğer kaynaklardan oluşuyor.
Netflix, geçen yıl 20,2 milyar dolar gelir sağlarken, abonelikleri de kapsayan uluslararası yayın hizmeti gelirleri 10,6 milyar doları aştı.