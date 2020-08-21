Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 797 bin 274 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 875 bin 61'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 527 bin 422 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 550 bin 365 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 746 bin 534 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 177 bin 426 kişi hayatını kaybetti.
DSÖ'nün küresel salgın olarak ilan ettiği koronavirüs vücudumuzu adeta ele geçiriyor.
MAKÜLOPAPÜLER KABARIKLIKLAR
Hastalarda en yaygın görülen Covid-19'a bağlı cilt sorunlarının başında makülopapüler kabarıklıklar geliyor. Deri yüzeyinde küçük kırmızı noktalar şeklinde ortaya çıkıyor.
KIRMIZI GÖZLER
Konjunktivit olarak da adlandırılan kırmızı gözler corona virüse yakalanmış hastalarda görülen bir diğer sorun.
COVID PARMAKLAR
Corona virüs parmaklarda geniş çaplı deri tahrişlerine yol açıyor. Sıklıkla ayak parmaklarında ve topuklar da görülse de el bölgesinde de aynı sorunla karşılaşmak mümkün. Covid parmakları yüzey alanı olarak makülopapüler kabarıklıklardan daha büyük.
KURDEŞEN ÇIKARMAK
Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.
KABARCIKLAR
Su kabarcığı ya da keseli kabarıklıklar yine tüm vücudu etkileyen corona virüs rahatsızlıkarından. Bulgulara göre su kabarcıkları çoğunlukla elde olmak üzere hastalığın ilk zamanlarında görülüyor. Orta şiddette geçecek hastalıklara işaret ettiği ifade ediliyor.
DAMARLARDA MAVİLİK
Livedo retikülaris ya da damarların maviye dönüşmesi Covid-19 hastalarında görülen cilt problemlerinden bir diğeri. NTV'de yer alan habere göre, Cilt morarmış bir görüntüye de sahip oluyor ve ileri yaşlı insanlarda hastalığın sert geçeceğine işaret ediyor.
İLTİHABA BAĞLI KIZARIKLIKLAR
Çocuklarda görüldüğü belirtilen bağışıklıkla ilişki bu sorunda çocukların vücutlarında iltihaba bağlı geniş kızarıklıklar görülüyor. Görece daha nadir olduğu belirtilen bu komplikasyonla Covid-19'a yakalandıktan üç ay sonra bile karşılaşmak mümkün.
SAÇ KAYBI
Doktorlar ağır geçen corona virüs hastalığının ardından saç dökülmesiyle karşılaştıklarını aktarıyor. Aşırı stresli durumlarda vücudun "önemsiz işlevleri" durdurması nedeniyle saçlar dökülüyor. Hastalık sonrası düzenli demir alımıyla saçların yeniden çıkacağı aktarıldı.