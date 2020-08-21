KURDEŞEN ÇIKARMAK

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle görülen bir diğer cilt problemi de kurdeşenler. Kırmızı ya da pembe şeklinde ortaya çıkan kurdeşen genellikle kısa süreli oluyor. Ancak 10 güne kadar sürekli kurdeşen çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

KABARCIKLAR

Su kabarcığı ya da keseli kabarıklıklar yine tüm vücudu etkileyen corona virüs rahatsızlıkarından. Bulgulara göre su kabarcıkları çoğunlukla elde olmak üzere hastalığın ilk zamanlarında görülüyor. Orta şiddette geçecek hastalıklara işaret ettiği ifade ediliyor.