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    • 21.08.2020 18:21
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'dan rezervi yorumu: de dışa bağımlılık...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz de dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak." ifadesini kullandı.

    Bakan Karaismailoğlu: Enerjide dışa bağımlılık...

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Paylaşımında, bulunan doğal gaz kaynağının Türkiye'nin bütünsel kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişini hızlandıracağına vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber ile ülkemiz enerjide dışa bağımlılıktan kurtularak dünyada daha iyi noktalara ulaşacak. Bulunan doğal gaz kaynağı bütünsel kalkınma hedeflerimize doğru ilerleyişimizi hızlandıracak."
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    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan doğal gaz rezervi yorumu: Enerjide dışa bağımlılık...
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