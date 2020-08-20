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    • 20.08.2020 22:27
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    Başkan Erdoğan: "Biz yola milletimize hizmet aşkıyla çıktık"

    Başkan , hesabı Twitter üzerinden "Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

    Başkan hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
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