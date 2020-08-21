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    • 21.08.2020 12:39
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    Son dakika: İletişim Başkanı , Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştı: Müjdeler olsun...

    Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Twitter hesabından "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun." paylaşımında bulundu.

    Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştı: Müjdeler olsun...

    İletişim Başkanı Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

    "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. #"



    Kısa bir süre önce de Hazine ve Maliye Bakanı 'tan bir paylaşım gelmişti. Bakan Albayrak da "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" ifadelerini kullanmış ve #MüjdelerOlsun etiketini eklemişti.

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    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafıyla paylaştı: Müjdeler olsun...
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