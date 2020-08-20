Türkiye , son yıllarda özellikle enerji alanında attığı devrim gibi adımlarla dünyanın gözünü çevirdiği ülke oldu. Bölgedeki düşman ülkelerin tüm çabalarına ve Türkiye'ye karşı yürütülen lobi faaliyetlerine rağmen ülkemiz tehditlere boyun eğmedi, sondaj çalışmalarını durdurmak bir yana daha da hızlandırdı.Türkiye'nin enerji alanındaki hamleleri sosyal medya nın da en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Başkan Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası müjde konusunda birçok tahmin yürütülürken, ağırlıklı tahminler petrol veya doğal gaz bulunduğu yönünde oldu.



Gelişmelerin ardından Cumhuriyet Gazetesi'nin 1974 yılındaki bir haberi sosyal medyada yayılmaya başladı. Haberde, Türkiye'nin enerji kaynaklarının yıllar önce nasıl küresel şirketlere teslim edildiği görüldü.

"Shell, Doğu Karadeniz kıyılarında petrol arayacak"

başlıklı haberde, Ordu ile Rize arasındaki sahil şeridinde Shell şirketine arama faaliyetleri için izin verildiği görüldü.

"DOĞU AKDENİZ'DE ÜLKEMİZE DAYATILMAYA ÇALIŞILAN SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Yıllar önce ülkemiz kaynaklarının küresel şirketlere emanet ediliyor olması, dün Başkan Erdoğan'ın gerçekleştirdiği tarihi konuşmayı akıllara getirdi.

"Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir." şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan,"(Doğu Akdeniz) Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz." ifadelerini kullanmıştı.



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