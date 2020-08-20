65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tebdirleri kapsamında bazı şehirlerde yeni tebdirlerin alınmasıyla birlikte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan vatandaşlar özellikle son günlerde vaka sayılarının artması ve İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yeni kararların alınmasıyla birlikte birlikte "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde?" sorusuyla ilgili yapılan açıklamaları yakından takip ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.