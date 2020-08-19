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    Başkan Erdoğan'dan net mesajı: Dayatılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz

    İlk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ’deki faaliyetlerimizi hazmedemeyenlere “Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz’de dayatılmak istenen Sevr’e boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Başkan , ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'deki varlığından rahatsız olanlara sert tepki gösterdi.

    Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    Özellikle "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum. Türkiye'nin doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir. Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir.

    "SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ"
    Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Yüzde yüz haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız.
    Evlatlarımıza cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz. Maalesef birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık.
    Özellikle tek parti 'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak biz çekiyoruz.
    Misak-ı Milli sınırlarımıza sahip çıkılmamasıyla Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyeti olmuştur.
    Sadece uğrunda şehitler erdiğimiz toprakları kaybetmedik güneydeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık.

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