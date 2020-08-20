18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 18 yaş altına yasak geldi mi? 18 yaş altı yasak olan iller hangileri? Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ilde yeni önlemler alınıyor. Normalleşme döneminde artışa geçen vakalar nedeniyle bazı illerde risk grubunda bulunan yaşlılar ve çocuklar için yeni kararlar alınıyor. 18 yaş altına yasak gelip gelmediği de merak ediliyor. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

18 YAŞ ALTI YASAK VAR MI?

Türkiye geneli için alınmış bir yasak bulunmuyor. Valilikler ise il genelleri için kararlar alabiliyor.