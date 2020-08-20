Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından Salda Gölü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmak için neler yapılmalı?" diye sordu.

Vali Arslantaş, mesajının devamında, Salda Gölü için toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılacağı bir toplantı yapılacağını belirterek, "Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantımızı, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde 25 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

#Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmak için neler yapılmalı? Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri konulu toplantımızı, toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılımıyla, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde 25.08.2020 günü gerçekleştireceğiz. pic.twitter.com/0leA46iPhE — Ali Arslantaş (@ArslantasvAli) August 20, 2020

Arslantaş, mesajında Salda Gölü'nün güzelliğini ve ziyaretçilerin göle ilgisini gösteren bir de video paylaştı.