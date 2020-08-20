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    • 20.08.2020 20:42
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    'da "" toplantısı yapılacak

    'un ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "'nin Maldivleri" olarak anılan 'nün korunması amacıyla "Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri" toplantısı düzenleneceği bildirildi.

    Salda Gölü toplantısı yapılacak

    Valisi , sosyal medya hesabından etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Salda Gölü'nü gelecek kuşaklara bırakmak için neler yapılmalı?" diye sordu.

    Vali Arslantaş, mesajının devamında, Salda Gölü için toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin katılacağı bir toplantı yapılacağını belirterek, "Salda Gölü'nü koruma ve kullanma ilkeleri konulu toplantımızı, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde 25 Ağustos'ta gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

    Arslantaş, mesajında Salda Gölü'nün güzelliğini ve ziyaretçilerin göle ilgisini gösteren bir de video paylaştı.

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    Haberler Güncel Burdur'da "Salda Gölü" toplantısı yapılacak
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