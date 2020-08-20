'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BÖYLE BİR BÜSTE DÖNÜŞTÜRÜLMEYİ HAK ETMİYOR'

Büstün kime benzediği konusunda tahminde bulunan Derya Albayrak, "Mustafa Kemal Atatürk'e benziyor. Tam olmamış tabii ki, sadece andırıyor diyebilirim. Başarılı bir büst değil. Bilgi sahibi olduğum için benzettim ama her insan onun olduğunu anlayamaz. Mustafa Kemal Atatürk bu kadar özensiz bir şekilde bir büste dönüştürülmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

'ATATÜRK DİYECEĞİM AMA AYIP OLACAK'

Büstün fotoğrafını kimseye benzetemeyen Emir Yiğit Karadaş da "Atatürk, diyeceğim ama ayıp olacak. Atatürk'e çok benzemiyor bence. Bu haliyle çok uygun bir hediye olmamış, daha çok özenebilirlerdi" dedi.