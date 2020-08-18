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    • Yaşam
    • 18.08.2020 Gazete
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    'nden kil alan ve çamur çukurlarına girenlere 392 lira idari para cezası

    'nin Maldivleri olarak ünlenen 'nde flaş bir uygulamaya geçildi. Bu kapsamda, gölden kil alan ve çamur çukurlarına girenlere 392 lira idari para cezası kesilmeye başlandı.

    Kilitik karar
    Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen 'nde flaş bir uygulamaya geçildi. Bu kapsamda, gölden kil alan ve çamur çukurlarına girenlere 392 lira idari para cezası kesilmeye başlandı.

    Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlar ile yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında idari para cezası kesiliyor.
    Haberler Yaşam Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girenlere 392 lira idari para cezası
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