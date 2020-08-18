Türkiye'nin Maldivleri olarak ünlenen Salda Gölü'nde flaş bir uygulamaya geçildi. Bu kapsamda, gölden kil alan ve çamur çukurlarına girenlere 392 lira idari para cezası kesilmeye başlandı.
Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlar ile yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında idari para cezası kesiliyor.
Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlar ile yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında idari para cezası kesiliyor.