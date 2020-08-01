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    • 01.08.2020 Gazete
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    , 'nün Mars'taki 'nin aynısı olduğunu söyledi

    Dairesi () uzaya değil, 'ye kilitlendi. 'a ekip gönderdi. Salda'yı inceledi. Mars'taki 'nin aynısı olduğunu söyledi.

    NASA yani!

    Dairesi () uzaya değil, 'ye kilitlendi. 'a ekip gönderdi. Salda'yı inceledi. Mars'taki 'nin aynısı olduğunu söyledi.



    SALDA'DA MARS'I GÖLDÜ
    NASA, 'ne göz dikti. Kısa süre önce incelediği gölün, Mars'taki Jezero Krateri'ne çok benzediğini söyledi.



    Burdur'da bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' denilen Salda Gölü, güzelliğiyle büyüledi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de Türkiye'ye ekip gönderip gölü inceletti. Dün, Twitter'dan Salda'nın fotoğrafını paylaşan NASA, "Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz. Ancak ondan sonraki en iyi yer olan Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Salda Gölü mineraloji ve jeoloji bakımından Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyor" denildi.

    Haberler Güncel NASA, Salda Gölü'nün Mars'taki Jezero Krateri'nin aynısı olduğunu söyledi
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