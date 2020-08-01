ABD Uzay Dairesi (NASA) uzaya değil, Türkiye'ye kilitlendi. Burdur'a ekip gönderdi. Salda'yı inceledi. Mars'taki Jezero Krateri'nin aynısı olduğunu söyledi.







SALDA'DA MARS'I GÖLDÜ

NASA, Salda Gölü'ne göz dikti. Kısa süre önce incelediği gölün, Mars'taki Jezero Krateri'ne çok benzediğini söyledi.







Burdur'da bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' denilen Salda Gölü, güzelliğiyle büyüledi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de Türkiye'ye ekip gönderip gölü inceletti. Dün, Twitter'dan Salda'nın fotoğrafını paylaşan NASA, "Mars'taki Jezero Krateri'ne gidemeyebilirsiniz. Ancak ondan sonraki en iyi yer olan Türkiye'deki Salda Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Salda Gölü mineraloji ve jeoloji bakımından Jezero Krateri ile benzer özellikler taşıyor" denildi.

