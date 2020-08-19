Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçen haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve FETÖ/PDY'nin sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O.'nun adresini belirledi. Bunun üzerine operasyon kapsamında harekete geçen ekipler, düzenlenen şok baskınla A.O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı.







TUTUKLANDI

Emniyete götürülen A.O.'nun; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla Bank Asya'nın kapatılmaması için bankaya 10 bin lira yatırdığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde sigorta kaydının olduğu, örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminin ardından sözde üst düzey örgüt üyeleriyle görüşme yaptığı belirlendi. A.O.'nun, ayrıca 'gri liste'de aranırken, polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.