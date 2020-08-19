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    • 19.08.2020 10:13
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    Son dakika: ’nün sözde 'bölge imamı' 'da yakalandı

    Son dakika haberine göre, ’da, firari olan ve örgütün sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O., /'ye yönelik operasyon kapsamında düzenlenen şok baskınla yakalandı.

    FETÖ’nün sözde 'bölge imamı' yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçen haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve /'nin sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O.'nun adresini belirledi. Bunun üzerine operasyon kapsamında harekete geçen ekipler, düzenlenen şok baskınla A.O.'yu yakalayıp, gözaltına aldı.



    TUTUKLANDI
    Emniyete götürülen A.O.'nun; FETÖ elebaşı 'in çağrısıyla Bank Asya'nın kapatılmaması için bankaya 10 bin lira yatırdığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde sigorta kaydının olduğu, örgüt üyelerinin konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminin ardından sözde üst düzey örgüt üyeleriyle görüşme yaptığı belirlendi. A.O.'nun, ayrıca 'gri liste'de aranırken, polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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