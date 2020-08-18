FETÖ'nün kendisi için yardım topladığını iddia ettiği Kasım Gezici'ye hiçbir yardım ulaştırmadığı ortaya çıktı. Takvim yaprakları 2006’yı gösteriyordu. Ajanslar yurttan bir haber geçti. Yardıma muhtaç yiyecek ekmeği bile olmayan o kadının haberi. FETÖ terör örgütünün dikkatini çekti. Örgüt hemen yalandan bir yardım kampanyası başlattı ancak toplanan yardımları o aileye hiç ulaştırmadı. Üstelik aile hakkını arayınca da iddiaya göre ölümle tehdit edildi sürgün hayatı yaşadı. FETÖ tarafından mağdur edilen adam Kasım Gezici yaşadıklarını anlattı. İşte kendi ağızlarından yaşadıkları korku ve yoksulluk dolu yıllar...
FETÖ’nün yardım oyunu deşifre oldu: Ölümle tehdit ettiler
18.08.2020 11:06
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- Son dakika haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 21'i ihraç 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İ