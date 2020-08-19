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    • 19.08.2020 09:54
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    kapsamında Çeşme'de 5 daha ! Sayı 16'ya yükseldi

    Gelen son dakika haberine göre, Çeşme'de 5 daha kapsamında Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile 15 gün süreyle .

    Çeşme'de 5 işletme daha kapatıldı!

    kapsamında Çeşme'de 5 daha . resmi internet sayfasında yayınlanan kararda şöyle denildi:

    "Çeşme İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 17 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/77 sayılı kararı ile ilçemizde faaliyet gösteren 5 işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz eden eylemlerinin / faaliyetlerinin devamlılık gösterdiği anlaşıldığından, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 261. ve 282. maddesi uyarınca 15 gün süre ile kapatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu işyerleri 18 Ağustos 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Halkımıza duyurulur."

    son aldığı kararın ardından, Çeşme'de aynı gerekçelerle kapatılan işletme sayısı 16'ya yükseldi.

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    Haberler Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çeşme'de 5 işletme daha kapatıldı! Sayı 16'ya yükseldi
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