Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.08.2020 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2020 10:30
    ABONE OL

    Son dakika: Dışişleri'nden flaş Mali açıklaması: Keita’nın istifaya zorlanmasını endişeyle karşılıyoruz

    Son dakika haberi... : Mali’de darbe sonucu Keita’nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz.

    Dışişleri'nden flaş Mali açıklaması

    Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati garnizonuna dün akşam saatlerinde darbe girişimi yapan askerler tarafından getirilen ve alıkonulan İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifa ettiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Boubou Cisse ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri, Mayıs ayından bu yana kitlesel protestolarla uğraşan ülkede darbe girişimini yapan askerler tarafından dün alıkonuldu. Keita, dün akşam saatlerinde devlet televizyonuna çıkarak istifa ettiğini açıkladı. Mali parlamentosunu ve hükümeti de feshettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Keita, "İktidarda kalmak için kan dökülmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

    ORDU İKİYE BÖLÜNDÜ
    Bamako yakınlarında bulunan Kati garnizonunda sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente doğru ilerlemişti. Ordunun isyancı askerler ve Keita emriyle hareket edenler olarak ikiye ayrıldığı ve çatışma sesleri geldiği açıklanmıştı.

    TÜRKİYE'DEN TEPKİ: ENDİŞEYLE KARŞILIYORUZ
    'nca "Mali'de darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" açıklaması yapıldı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de dün silahlı kuvvetler içindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek, istifa etmeye zorlanmasınının derin endişe ve üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Dost ve kardeş Mali'de iç barış, güven ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesi, Cumhurbaşkanı Keita ve tutuklu bulunan diğer üst düzey yetkililerin derhal serbest bırakılmaları ve ülkede anayasal düzene bir an önce geri dönülmesi yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz. BM, Afrika Birliği ve ECOWAS'ın bu amaçla yürüttüğü çabaları destekliyoruz. Türkiye, içinden geçtiği bu zor dönemde dost ve kardeş Mali'nin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri'nden flaş Mali açıklaması: Cumhurbaşkanı Keita’nın istifaya zorlanmasını endişeyle karşılıyoruz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri