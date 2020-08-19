Türkiye, koronavirüs döneminin ardından tüm dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine girdi. Bu dönemde tatilciler sahillere akın etti, plajlar doldu taştı. Eğlence mekanlarında bile pandemi kuralları kapsamında partiler devam etti.

Yaşamın her noktasında büyük oranda normalleşmeye gidilirken CHP yanlısı Cumhuriyet gazetesi, hafızlık eğitimi alan çocukların peşine düştü.





Gazetenin haberinde, koronavirüs tedbirlerine uyulmayarak çocuklara hafızlık eğitimi verildiği savunuldu. Cumhuriyet gazetesi, "30 metrekarede hafızlık eğitimi" manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.



Sahiller, caddeler, eğlence mekanları doluyken Cumhuriyet'in hafızlık eğitimi alan gençleri hedef alması, iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

