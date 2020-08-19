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    • 19.08.2020 11:00
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    yandaşı Gazetesi çocuklara eğitimi verilmesinden rahatsız oldu!

    yandaşı haberleriyle bilinen Gazetesi, bu kez de eğitimi alan çocukların peşine düştü, eğitimlerin verildiği alanın küçük olmasından şikayet edildi. Sahiller, caddeler, eğlence mekanları doluyken Cumhuriyet'in hafızlık eğitimi alan gençleri hedef alması, iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

    Cumhuriyet, çocuklara hafızlık eğitimi verilmesinden rahatsız

    , koronavirüs döneminin ardından tüm dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine girdi. Bu dönemde tatilciler sahillere akın etti, plajlar doldu taştı. Eğlence mekanlarında bile pandemi kuralları kapsamında partiler devam etti.

    Yaşamın her noktasında büyük oranda normalleşmeye gidilirken yanlısı gazetesi, eğitimi alan çocukların peşine düştü.

    Gazetenin haberinde, koronavirüs tedbirlerine uyulmayarak çocuklara hafızlık eğitimi verildiği savunuldu. Cumhuriyet gazetesi, "30 metrekarede hafızlık eğitimi" manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.

    Sahiller, caddeler, eğlence mekanları doluyken Cumhuriyet'in hafızlık eğitimi alan gençleri hedef alması, iki yüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

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