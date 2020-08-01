Cumhuriyet Gazetesi ve Duvar adlı haber sitesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un; "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan başkanlığında, eşitlik ilkesini geliştirmek ve milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için benzeri görülmemiş adımlar attı. Bu bölüm Rum Ortodoks Topluluğu'na odaklanıyor" notuyla paylaştığı videoya tepki gösteren Yunanistan merkezli bir kuruluşun Yunan tezlerini içeren iddialarını gerçekmiş gibi manşetlerine taşıdı.

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu adlı kuruluşun adeta Yunan propaganda metni olan açıklamasını manşetlerine taşıyan bu gazeteler sosyal medyada, "Yunanistan'ın nüfuz ajanlarının sesi mi oldunuz" tepkileriyle karşılaştı. Söz konusu kuruluşun açıklamasında övgüyle bahsettiği, Dersaadet Rum Cemiyeti'nin bizzat Atatürk tarafından kapatıldığı ise yine sosyal medyada birçok araştırmacı yazar tarafından dile getirildi.