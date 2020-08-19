Yüz yüze eğitim olacak mı? 2020 – 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için heyecan dorukta. Öğrenciler ve öğretmen 6 aylık aranın ardından okullarda yeniden eğitime başlayacak. Ancak velilerin ve öğrencilerin merak ettiği konu yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği oldu. Peki, yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.