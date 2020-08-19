Yüz yüze eğitim olacak mı? 2020 – 2021 yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için heyecan dorukta. Öğrenciler ve öğretmen 6 aylık aranın ardından okullarda yeniden eğitime başlayacak. Ancak velilerin ve öğrencilerin merak ettiği konu yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği oldu. Peki, yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.
Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.
YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.
Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."
SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM NE DEMEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "aşamalı ve seyreltilmiş eğitim" hakkında şunları söyledi:"Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasını ve konuların seyreltilmesini, yani içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların öncelikle işlenmesini kastediyoruz."Buna göre yeni dönemde, belli öğrenim düzeylerinde yüz yüze eğitime öncelikli olarak geçilecek. Müfredattaki ders içerikleri ve konulardan bazıları derslikte işlenecek, bazıları ise uzaktan eğitime bırakılacak. Açıklamayı takip eden günlerde MEB kulislerinden sızan bilgilere göre, yüz yüze eğitime geçişte öncelik tanınacak seviyeler, okul öncesi, 1. ve 2. sınıfların yanı sıra, lise ve üniversiteye giriş sınavlarına katılacak öğrencilerden oluşan 8. ve 12. sınıflar olacak.
SINIF VE ÖĞRETMEN SAYISI
Dersliklerde metrekare hesabıyla oturma düzenleri planlanarak ve sınıflarda öğrenci sayısı azaltılarak yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor. Üzerinde hemfikir olunan "fiziki mesafe" hesabına göre, kapalı alanlarda her dört metrekareye bir kişi düşmesi gerekiyor. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni, daha çok dersliğe, daha çok personele ve daha çok öğretmene ihtiyaç duyulması anlamına gelebilir.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ek personel alımı yapılacağını açıkladı ancak bunun "Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personeli alımları" olacağını kaydetti. Seyreltilmiş eğitime uygun olarak ek öğretmen ataması yapılacağına yönelik henüz bir açıklama yok.
MEB: ÖĞRETMEN SORUNU YAŞANMAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ise uygulanacak yüz yüze seyreltilmiş eğitim modelinin yeni bir öğretmen ihtiyacı yaratmayacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Buna göre, seyreltmenin sadece sınıf mevcutlarında değil, ders programlarında da yapılacak olması, öğretmen sayısında sorun yaşanmasının önüne geçecek.Öte yandan MEB yetkilileri yüz yüze eğitime nasıl başlanacağına ilişkin tüm detayların, Bilim Kurulu'nun önümüzdeki süreçte vereceği tavsiyelerle şekilleneceğini de vurguluyor.