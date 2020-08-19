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    • 19.08.2020 10:53
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    'dan 'na gelen gemide 72 kilo ele geçirildi!

    Ticaret Bakanlığı Gümrük ekiplerince, 'dan ’na gelen yüklü gemide 72 kilo ele geçirildi.

    Kolombiya'dan gelen gemide ele geçirildi! Tam 72 kilo...

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince yürütülen istihbarı ve risk analizine yönelik çalışmalar sonucu, limanlarına gelen gemiler risk analizine tabi tutuldu. Bu kapsamda, İskenderun'da bir limana yükü ile 'dan gelecek yabancı bayraklı gemi, riskli olarak değerlendirildi.

    Gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren, 'Gemi Takip Sistemi' üzerinden takip altına alındı. Geminin limana yanaşması sonrası, ekipler arama yapmak için gemiye çıktı. Yapılan aramada, geminin güvertesinin altında tespit edilen gizli bölmede siyah renkli iki çanta bulundu.

    Çantaların içerisinde 72 kilo 563 gram ağırlığında ele geçirildi. Gemide bulunan yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Kolombiya'dan İskenderun Limanı'na gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi!
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