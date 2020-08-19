Başkan Erdoğan'ın merak edilen cuma günü müjdesi: Bu konu hallediliyorsa büyük gelişmeler yaşanır

Memleket Meselesi'nde 'Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu' iddialarını değerlendiren Tokmakoğlu, "Fatih gemimiz Karadeniz'deydi. Getirisi olarak söylenenler doğruysa ve enerji bağlamında bir konu hallediliyorsa bakın neler olabilir. Bizim boru hatlarımız hazır. Hem Azerbaycan'dan hem Rusya'da ama Anadolu'dan ve Trakya'ya ulaşan boru hatlarımız var. Avrupa'ya alternatif bir yol güzargahında sadece boru hattı olan bir ülke değil aynı zmanda kaynak ülke olma potansiyelini de elde ediyorsunuz. Bu durumda Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ya bakış açısı değişir" ifadelerini kullandı.