19 Ağustos korona tablosundaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar bugün yapılacak açıklamayı odaklandı. Bilindiği üzere ülkemizdeki koronavirüs vakalarındaki son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Dün Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, son 24 saatte 82 bin 318 test yapıldı, 1263 kişide Kovid-19 tespit edilmişti. Peki, koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.