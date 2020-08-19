Son dakika haberine göre, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
"GEREKEN BAŞARIDA ISARARDIR"
12 Haziran'da yeni hasta sayısının 1592 olduğunu güç birliğiyle bunun altına çektiğimizi unutmayın. Gereken başarıda ısrardır. Çeşitli sebeplerle zaman zaman vuku bulacak artışlar bizi yıldırırsa zafer uzar, alacağımız yara büyür. Sizleri dirayetli, inançlı olmaya davet ediyorum. Yarınlara bakmaya davet ediyorum. Salgınla mücadelemiz başarıyla sürüyor. Bundan kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin mücadelesine başarısızlık neticesini etiketlemeye çalışan varsa salgının ne anlama geldiğini bilmiyor ya da siyaseten unutmayı tercih ediyor.
Önemli olan mücadalede istikrardır. Koronavirüse karşı geldiğimiz noktayı özetlemeye çalışayım. Günlük tabloda test sayısı, yeni hasta sayısı, ağır hasta sayısı başlıklarda öne çıkan üçüdür.
Test sayımız dün 82 bin olarak gerçekleştirdi, birkaç gün içinde 100 binin üzerine çıkabilecek. Kronik hastalığı olmayan kişiler evlerinde izole olarak istirahat edip tedaviyi uygulamaktadırlar. Sağlık ekiplerimiz bu kişilerle birinci, üçüncü, yedinci, on dördüncü günlerde irtibat kurmaktadır.
TEDAVİYE ERİŞİM KOLAYLAŞMIŞTIR
Önümüzdeki günlerde hekimlerimiz tele tıp denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Türkiye hastaların Kovid-19 tedavisini erken aşamada başlatmaktadır. Tedaviye erişim kolaylaşmıştır. Riskli gelişmelerin önü alınmaktadır. İlaç tedavilerinde sıkıntımız yoktur. Antiviral ilacın yerli üretimine 4 firma tarafından başlanmıştır. İlaç ve tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılandığı nadir ülkelerden biriyiz."
FİLYASYON EKİPLERİMİZ DÜNYA TELEVİZYONLARINA KONU OLDU
Türkiye salgınla mücadelede filyasyon çalışmasının çok büyük yararlarını gördü. Filyasyon ekiplerimiz dünya televizyonlarına konu oldu. Filyasyon ekibi sayımız 9 bin 344'e çıktı. Her ekipte bir hekim görevlendirdik. Temaslı kişilere ulaşma oranımız yüzde 98.9'dur. Sivas ve Urfa'da kısa bir süre yaşanan yoğun bakım yoğunluğu haricinde bir sorun yaşanmamıştır. Servis yatağı doluluk oranı yüzde 51,3'dür.
Sağlık çalışanlarımız, hastanelerimiz ihtiyaca cevap verecek güçtedir. Günler geçtikçe tanı konmuş kişi sayısı, temaslı sayısı artıyor. Süreçte her bölge kendisine has özellikler gösteriyor. Biz de salgınla bölgesel şartlar içinde mücadele yöntemini seçtik. Salgınla mücadele yerelde mücadele özelliğine ulaştı.
Her şehirde valilerimiz başkanlık ettiği kurullarda kararlar alıyoruz. Vaka artışların dikkat çektiği illerde ortalama haftada iki toplantı düzenledik. 10 şehirde vaka sayısı düştü, 12 şehirde stabil hale geldi, 7 ilde mücadelemiz devam ediyor.
HES UYGULAMASINA RİSKLİ ALAN ÖZELLİĞİ
Teknolojinin gücünden yararlanmak isteyen her yurttaşımızın heyecan duyacağı haber vereceğiz. Bakanlığımız HES adlı mobil uygulama geliştirmişti. HES uygulamasına riskli alan özelliği kazandırıldı.
Şu anda pilot bölge olan Kırıkkale'de denenen bu özellik ay sonunda tüm yurtta hizmete gidecek. Gittiğiniz toplu mekanlarda kare kod uygulamasıyla size bilgi verecek. Yakın tarihte orada Kovid hastası veya temaslı bulunmuş mu veya bulunuyor mu onu öğreneceksiniz.
HES kodu üreten vatandaş sayısı 25 milyonu geçti. Hastalığı veya teması sebebiyle izolasyonda olması gereken 95 bin kişinin kuralı ihlal ederek uçak, tren, otobüse binmeye çalıştığını bu uygulamayla tespit ettik, engelledik.
ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRDİK
Ev izolasyonları da HES adlı mobil uygulamayla denetlenmektedir. Eksikler, yanlışlar elbette olacaktır. Geçen haftalar içinde bazı şehirlerimizde hatalardan kaynaklanan şikayetleri aldık. İnsanlar yorulabilir, insan kaynaklı sorun tespit ettiğimiz yerlerde değişikliklere gittik, altyapımızı güçlendirdik.
Sağlık çalışanlarımızdan hizmet alırken onlara güvenimiz, saygımız tam olsun. Altına girdikleri yük, taşınması kolay yük değildir. Hastaları için mücadele ederken birçoğu hastalığa yakalanıyor. Başka bir meslekte bunu göremezsiniz.
Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım
Toplum olarak bir mutabakat sağladık, amacımız insan sağlığını korumak, bu süreci en az acı ve ızdırapla atlatmak, gözümüzde tüten normal hayata dönmek oldu. Zayıflama işaretleri veren birlik ve beraberliğimizi, mücadele dostluğumuzu bozmayalım.
Hayatın nasıl alt üst olabildiğini görebiliyoruz. Nefes almanın mucizevi bir keşfe dönüşebileceğini keşfedebiliyoruz. Savaşın kayıpları karşısında kazandırdıkları da var. Gelişen insanlık hassasiyetlerimizi, ödev duygularımızı aramızda kalıcı kılalım. Bizi başarılı kılacak olan ahlak, diğergamlık ve başkasının hayatına saygıdır.
BİZLER SAĞLIK ORDUSU OLARAK HER ŞEYİ YAPIYORUZ
Bizim için endişelenler var, aynı endişeyi biz diğer insanlar için yaşıyoruz. Her insanın biricik olduğunu hatırlıyoruz. Salgınla mücadele unutulmuş, hasletleri geri getiriyor. Savaşı yeniden öğrendiğimiz hasletlerle kazanacağız. Bizler sağlık ordusu olarak sizler için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da yapacağımız her hasbihalde devletimizin, bilim insanlarımızın, bakanlığımızın yaptıklarının bir konuşmaya sığmayacağını göreceksiniz.
Sizden istediğimiz maske, mesafe, temizlik tedbirlerine uymaktır. Mücadeleyi kazandığımız güne kadar hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat olmalıdır. Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya davet ediyorum.
KORONAVİRÜSLE GRİBİN BULAŞMA YOLU AYNIDIR
Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek tarih başka açılardan da önem arz ediyor. Sonbahara girmiş olacağız, grip vakaları artmış olacak. Çok dikkatli olmanızı rica ediyorum. Tedbirlere uyarsanız işimiz kolaylaşacak. Koronavirüsle gribin bulaşma yolu aynıdır. Aynı tedbirlerle ikisini de önleyeceksiniz.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.
OKULLAR AÇILACAK MI?
MEB'le konuştuk, okulların 21 Eylül'de açılmasını istiyoruz.
Gerekirse uzaktan eğitim şeklinde devam edeceğiz.
CHP'NİN İDDİALARINA YANIT
Pandemiye siyaset bulaştırmayalım demiştim. Sağlık Bakanlığı, 9.8 TL'nin üzerinde herhangi bir yerli kit alımı yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Bu kadar net söylüyorum. Bu fiyattan veren başka kuruluşlarda vermedi. Kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum. Kitap yazılır. Kimler nerede ne konuşuğunu arkasında ne hesap ettiğini de iyi biliyorum.
SMA HASTALARI
Tip1, tip2, tip3 hastalarının ilaçlarında hiçbir sorun yaşanmayacak. Bu ilaçlardan para almayan nadir ülkelerden de biri olduğumuzu söylemek istiyorum. SMA hastaları için bir ilaç daha ruhsatlandırıldı. Benzer bir ilacın daha geliştirildiği, bizlerin bu konuda devrede olduğumuzu ve bu ilaca erişim için Bilim Kurulu'muzla önünü açmış olacağız.
"AŞI ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ TOPLAM 13 TANE ÇALIŞMA VAR"
Ülkemizdeki aşı çalışmasıyla ilgili toplam 13 tane çalışma var. 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiği. Bunun içinde hem Bakanlık olarak hem TUSEP olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterme çalışması içerisindeyiz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk. Faz3 çalışmasına geçmeden öncede preklinik çalışmalarını görerek başlatmayı düşünüyoruz. Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de faz3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için bize müracaatlar oldu. Tedarik konusunda iletişim içerisindeyiz.
HERKES GRİP AŞISI OLMALI MI?
Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada önerilmiyor. Dünyada böyle bir üretim söz konusu değil. Bilim Kurulu'nda bu konu gündeme gelmiş oldu. Kimlere aşı yapılmasının zorunlu olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor olacak. Ama bu yıl Kovid'in yaygın görüleceği için hangi grubun daha riskli olacağını çalıştığımız için bununla ilgili değerlendirme yapılacak. Aşının temini açısından bizim her yıl temin ettiğimiz belli bir rakam var. Bu yıl risk gruplarının daha fazla olacağını biliyoruz. Bu yıl yetecek kadar temin etme konusunda çalışmamız olacak.
65 YAŞ ÜSTÜ KISITLANDIRMA KARARLARI
Büyüklerimiz içinse gündeme çok getirilen, biz gerçekten virüse karşı büyüklerimizi korumak için bu kısıtlandırmaları getirdik. Şu dönemde de 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok. Riskli bulunan illerde İl Hıfzı kurullarına bu kararlar alınabilir. Hastanede yatan, hastaların yüzde 42'si 65 yaşın üzerindeydi. Yani ilin %6 65 yaş üzeri. Ama hasta olanlar %42 65 yaş üstü. Bu il için riskli değil mi? 65 yaş üstü vatandaşlarımızı korumayalım mı? 20'ye yakın ilimizde bu kararların alındığını biliyorsunuz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME
Bugün şunu söyleyebilirim. Özellikli Kovid'li hastalarla ilgili yoğun ilgilenen branş yada branş dışı sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak. Aile hekimlerimizde bu dönemde fedakar ve yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Özellikle aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle bu anlamda bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum.
Bildiğiniz gibi daha önce biz entübe olan hastalar, yoğun bakımda olan hastaları tabloda gösteriyorduk. Burada özellikle yurt dışında bu hasta gruplandırması, yoğun bakımlarımız 1. 2. 3. basamak şeklinde ayrıştırılır. Yurt dışında yoğun bakımda genelde 3. basamak hastasıdır. Bizdeki ağır hasta ise entübe olan hasta anlamına gelmektedir. Entübe hastadan daha fazla olan, yoğun bakımda olan hastadan da daha az olan. Yani yurt dışıyla litaretürü sağlamak için değiştirildi. Bizim ağır hasta vakalarımız niye hergün artıyor. Ben hergün isyan ediyorum. Çünkü yurt dışı bizim gibi hastaları takip etmiyor. Avrupa olsun İskandinav ülkesi olsun hasta solunum sıkıntısı yaşamadan hastaneye gelmiyor. Biz ise filyasyon yapıyoruz. Biz temaslı taraması yapıyoruz. Testlerini yapıyoruz. Biz semptomu olan kişilerden de ayrıca test yapıyoruz. Birçok bölgede taramalarımızı yapmış oluyoruz. Bizim dünyadaki gelişimle değerlendirmeyle aynı parametreyi konuşmadığımızı söylemek istiyorum. Bizim o nedenle her geçen gün hasta vakamız arttığı için hastane yükümüz artmış oluyor. O nedenle ilacı daha erken dönemde başlamanın imkanını oluşturduk. Hem üretimi yapıldı, hem de erken dönemde tedavisi için bu ilaç kullanıldı.
FİLYASYON ÇALIŞMASI
Sunulan önemli bir hizmet. Hastaların pozitif ise evde izolasyonunu, izolasyonda olan kişilerin filyason takipleri yapılıyor. O yüzden riskli olan illerimizde filyasyon ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz. Ankara'da filyasyon ekibimizin sayısını 800'e çıkardık. 800 kişiden bahsetmiyorum. 800 araçlı ekiplerden bahsediyorum. Sistemi 2 haftada daha yoğun takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle daha riskli bölgelerimizde. Hastayı izole etmek içinde dünyada kimseyi bulamazsınız. O yüzden vatandaşımız, izolasyona önem vermeli. Erken dönemde ilacını alma çabası içinde olmalı. Birlikte bu mücadeleyi yaparsak başarabiliriz.
VİRÜS MUTASYONA UĞRADI MI?
Bugüne kadar yapılan çalışmalarda virüsün birçok kez mutasyona uğradığını biliyoruz. Yer yer farklı yaklaşımlar varsa da bunun tam net, bilimsel olmadığını biliyoruz. Virüsün etkisi devam ediyor, yaz etkisiyle virülans değişikliği olmadı. Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşüyorsanız, düşünmeyin diye açıklama yapmıştım. Ama virüs yazın da kışın da temas içerisinde olduğunuz için bulaşıcılığı devam eder.