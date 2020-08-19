KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1303 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 253 bin 108, can kaybı 6 bin 39 oldu.

OKULLAR AÇILACAK MI?

MEB'le konuştuk, okulların 21 Eylül'de açılmasını istiyoruz.

Gerekirse uzaktan eğitim şeklinde devam edeceğiz.

CHP'NİN İDDİALARINA YANIT

Pandemiye siyaset bulaştırmayalım demiştim. Sağlık Bakanlığı, 9.8 TL'nin üzerinde herhangi bir yerli kit alımı yapmamıştır. İnsanları yanıltmayalım. Bu kadar net söylüyorum. Bu fiyattan veren başka kuruluşlarda vermedi. Kitin arkasında nasıl küresel oyunların oynandığını çok iyi biliyorum. Kitap yazılır. Kimler nerede ne konuşuğunu arkasında ne hesap ettiğini de iyi biliyorum.

SMA HASTALARI

Tip1, tip2, tip3 hastalarının ilaçlarında hiçbir sorun yaşanmayacak. Bu ilaçlardan para almayan nadir ülkelerden de biri olduğumuzu söylemek istiyorum. SMA hastaları için bir ilaç daha ruhsatlandırıldı. Benzer bir ilacın daha geliştirildiği, bizlerin bu konuda devrede olduğumuzu ve bu ilaca erişim için Bilim Kurulu'muzla önünü açmış olacağız.

"AŞI ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ TOPLAM 13 TANE ÇALIŞMA VAR"

Ülkemizdeki aşı çalışmasıyla ilgili toplam 13 tane çalışma var. 3 tane çalışmanın hayvan fare çalışmasının bittiği. Bunun içinde hem Bakanlık olarak hem TUSEP olarak aşı çalışması yapan bütün arkadaşlarımıza her türlü kolaylığı gösterme çalışması içerisindeyiz. Dünyada ise Rusya, Çin, Almanya ve İngiltere'nin çalışmaları var. Rusya ile çalışmalarımız devam ediyor. Biz faz 3 çalışmasının Türkiye'de yapılması şeklinde konuştuk. Faz3 çalışmasına geçmeden öncede preklinik çalışmalarını görerek başlatmayı düşünüyoruz. Almanya'da yapılan çalışma ile ilgili de faz3 çalışmasını Türkiye'de yapmak için bize müracaatlar oldu. Tedarik konusunda iletişim içerisindeyiz.



HERKES GRİP AŞISI OLMALI MI?

Herkesin aşı olması gibi bir durum dünyada önerilmiyor. Dünyada böyle bir üretim söz konusu değil. Bilim Kurulu'nda bu konu gündeme gelmiş oldu. Kimlere aşı yapılmasının zorunlu olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor olacak. Ama bu yıl Kovid'in yaygın görüleceği için hangi grubun daha riskli olacağını çalıştığımız için bununla ilgili değerlendirme yapılacak. Aşının temini açısından bizim her yıl temin ettiğimiz belli bir rakam var. Bu yıl risk gruplarının daha fazla olacağını biliyoruz. Bu yıl yetecek kadar temin etme konusunda çalışmamız olacak.

65 YAŞ ÜSTÜ KISITLANDIRMA KARARLARI

Büyüklerimiz içinse gündeme çok getirilen, biz gerçekten virüse karşı büyüklerimizi korumak için bu kısıtlandırmaları getirdik. Şu dönemde de 65 yaş ile ilgili genel anlamda bir kısıtlama yok. Riskli bulunan illerde İl Hıfzı kurullarına bu kararlar alınabilir. Hastanede yatan, hastaların yüzde 42'si 65 yaşın üzerindeydi. Yani ilin %6 65 yaş üzeri. Ama hasta olanlar %42 65 yaş üstü. Bu il için riskli değil mi? 65 yaş üstü vatandaşlarımızı korumayalım mı? 20'ye yakın ilimizde bu kararların alındığını biliyorsunuz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME

Bugün şunu söyleyebilirim. Özellikli Kovid'li hastalarla ilgili yoğun ilgilenen branş yada branş dışı sağlık çalışanlarıyla ilgili hasta takibi esas alınarak bir ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay boyunca ödeme yapılacak. Aile hekimlerimizde bu dönemde fedakar ve yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Özellikle aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle bu anlamda bir ek ödeme olacağını söylemek istiyorum.

Bildiğiniz gibi daha önce biz entübe olan hastalar, yoğun bakımda olan hastaları tabloda gösteriyorduk. Burada özellikle yurt dışında bu hasta gruplandırması, yoğun bakımlarımız 1. 2. 3. basamak şeklinde ayrıştırılır. Yurt dışında yoğun bakımda genelde 3. basamak hastasıdır. Bizdeki ağır hasta ise entübe olan hasta anlamına gelmektedir. Entübe hastadan daha fazla olan, yoğun bakımda olan hastadan da daha az olan. Yani yurt dışıyla litaretürü sağlamak için değiştirildi. Bizim ağır hasta vakalarımız niye hergün artıyor. Ben hergün isyan ediyorum. Çünkü yurt dışı bizim gibi hastaları takip etmiyor. Avrupa olsun İskandinav ülkesi olsun hasta solunum sıkıntısı yaşamadan hastaneye gelmiyor. Biz ise filyasyon yapıyoruz. Biz temaslı taraması yapıyoruz. Testlerini yapıyoruz. Biz semptomu olan kişilerden de ayrıca test yapıyoruz. Birçok bölgede taramalarımızı yapmış oluyoruz. Bizim dünyadaki gelişimle değerlendirmeyle aynı parametreyi konuşmadığımızı söylemek istiyorum. Bizim o nedenle her geçen gün hasta vakamız arttığı için hastane yükümüz artmış oluyor. O nedenle ilacı daha erken dönemde başlamanın imkanını oluşturduk. Hem üretimi yapıldı, hem de erken dönemde tedavisi için bu ilaç kullanıldı.

FİLYASYON ÇALIŞMASI

Sunulan önemli bir hizmet. Hastaların pozitif ise evde izolasyonunu, izolasyonda olan kişilerin filyason takipleri yapılıyor. O yüzden riskli olan illerimizde filyasyon ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz. Ankara'da filyasyon ekibimizin sayısını 800'e çıkardık. 800 kişiden bahsetmiyorum. 800 araçlı ekiplerden bahsediyorum. Sistemi 2 haftada daha yoğun takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle daha riskli bölgelerimizde. Hastayı izole etmek içinde dünyada kimseyi bulamazsınız. O yüzden vatandaşımız, izolasyona önem vermeli. Erken dönemde ilacını alma çabası içinde olmalı. Birlikte bu mücadeleyi yaparsak başarabiliriz.



VİRÜS MUTASYONA UĞRADI MI?

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda virüsün birçok kez mutasyona uğradığını biliyoruz. Yer yer farklı yaklaşımlar varsa da bunun tam net, bilimsel olmadığını biliyoruz. Virüsün etkisi devam ediyor, yaz etkisiyle virülans değişikliği olmadı. Yazın bu virüsün etkisini kaybedeceğini düşüyorsanız, düşünmeyin diye açıklama yapmıştım. Ama virüs yazın da kışın da temas içerisinde olduğunuz için bulaşıcılığı devam eder.