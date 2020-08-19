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    • 19.08.2020 19:23
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    Son dakika: 8 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... yapılan açıklamada " kuzeyindeki Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

    8 terörist artık yok!

    Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada" Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

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