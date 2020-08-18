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    • 18.08.2020 14:15
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    'da paniği! Herkes hastanelik oldu, karantina başladı...

    'un Sürmene ilçesi 'nde oturan F.K., kesip, etini de komşularına dağıtması ve bölgede şüphesiyle çok sayıda kişinin 'e başvurması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, bahse konu hayvanın etinin şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı ortaya çıktı. Mahalle karantinaya alınarak, çevrede kapsamlı ilaçlama ve aşılama çalışmaları başlatıldı.

    O ilimizde şarbon paniği! Mahalle karantinada...

    'da Sürmene ilçesine bağlı, 'nde F.K., dün kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten yiyen yaklaşık 5 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma şikayetiyle, İlçe Devlet Hastanesi 'ine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, İlçe Sağlık ve , ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde; kesilen hayvandan numune alınarak test yapıldı. Yapılan analizler sonucu, hayvanın hastalığı mikrobu taşıdığı tespit edildi.

    MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

    Tespitler üzerine İlçe Gıda Tarım ve ile Sağlık İlçe Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler harekete geçerek, mahalleyi karantina altına alarak mevcut çalışmalarını genişletti. Bölgede bir dizi tedbirler alan ekipler, ilk etapta yürüttükleri dezenfeksiyon işlemleri sonrası mevcut henüz tüketilmeyen etleri ve yemleri de imha etti. Karantinaya alınan mahalledeki, küçük ve büyükbaşlar ise koruyucu aşıyla aşılandı.
    Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri de mahallede tüm tedbirlerin alınmış olup, gerekli çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

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