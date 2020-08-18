Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini hazmedemeyen Yunanistan, Türkiye'ye 2 kilometreden daha yakın mesafedeki Meis Adası üzerinden on binlerce kilometrelik deniz alanını elde etmeye çalışmıştı. Türkiye, Yunanistan'ın hamlesine misliyle karşılık vermişti.

Başkan Erdoğan konuyla ilgili, "Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2 kilometre… Yunan ana karasına ise mesafe 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek, akılla izah edilemez. 10 kilometrelik bir adanın 40 bin kilometrelik deniz alanına sahip olması uluslararası hukuk açısından komik ve temelsizdir. Buradan Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye davet ediyorum. Kazan kazan temelli bir formül bulunabilir. Biz gereksiz macera peşinde değiliz." şeklinde konuşmuştu.

1974 YILINDA MEİS ADASININ YAKININA TÜRK BAYRAĞI DİKEN EMEKLİ ÖĞRETMEN KONUŞTU

Emekli öğretmen Mehmet Gülseven 1974'te Meis Adası'nın karşısındaki adaya Türk bayrağını dikmişti. 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı başladığında Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında belediye başkanı gazeteci ve öğretmenin bulunduğu bir grup önce tekneyle Meis Adası'nda yöneldiler. Burada gümrük askerleri tarafından engellendiler. Daha sonrasında Kara Ada'ya çıkarak oraya Türk bayrağını dikmişlerdi. Peki 1974'te neler yaşanmıştı? 46 yıl önce neler yaşandı? A Haber muhabiri Vural Efecik, detayları aktardı. Türk bayrağını diken emekli öğretmen Mehmet Gülseven, o anları ve neler yaşandığını A Haber'e anlattı..

1974 YILINDA NE OLMUŞTU?

1974'de Kara Ada'ya Türk bayrağını diken emekli öğretmen Mehmet Gülseven o anları şöyle anlattı;

"Kıbrıs Harbi başlamıştı. Büyük heyecan vardı. Burada gümrük vardı. Ömer Sami Coşar Ankara'dan buraya geldi. Çıkardığı çantadan belgeler çıkardı. Bu ada bize aittir dedi ve kayığı bulan Meis Adası'nı almaya gitti. Yakınında Kara Ada vardı. Ardında Fener Ada'sı…

'MEİS'İ ALACAĞIZ!' DENİLDİ VE BİRLİK OLUŞTU

'Meis'i alacağız!' denildi ve bir birlik oluştu. Kara Ada bizim dedik ve Kaş'ta birlik olduk. Askerlik şubesinde askerler o zamanın komutanları herkes toplandı. Kereste toplandı ve motor yapıldı fakat gümrükten geçemediler.

"KALANLAR DA TÜRKİYE DESTEĞİYLE GEÇİNİYOR"

Emekli Öğretmen Mehmet Gülseven A Haber muhabirinin "Yunanistan'ın 10 kilometrelik ada için 40 bin kilometrelik kıta sahanlığı talebi ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Burada tüm yaşlılar gitti. Kalan yaşlılar da Yunanistan'ı bilmez. Yani adada yaşayan Rumların büyük çoğunluğu gitti. Kalanlar da Türkiye desteğiyle geçiniyor. Hiç uğraşmasınlar!