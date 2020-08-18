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    İstanbul'da parkta engelli a taciz skandalı! 4,5 yılla yargılanacak

    Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden şüpheliden şikâyetçi oldu. Şüpheli, ‘Alkollüydüm’ diyerek kendisini savundu. Savcılık ise 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

    Parkta engelli genç kıza taciz skandalı! 4,5 yılla yargılanacak

    Parkta annesiyle oyun oynamak istediği sırada alkollü bir grup gencin saldırısına uğrayan engelli kız, kendisini taciz eden genç adamdan şikâyetçi oldu. Genç, 'Alkollüydüm' dedi.

    Olay, 24 Haziran günü Parkı'nda yaşandı. 15 yaşındaki engelli kız, annesiyle birlikte parka gitti. Yanlarına gelen bir grup genç engelli kıza yönelik elle tacizde bulundu.

    Anne, alkollü olduğunu anladıkları gençlere, "Koronavirüsü nedeniyle mesafeli olalım" dedi. İddiaya göre 30 yaşındaki Cüneyt Y., elindeki bira şişesiyle a cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. Parktan kaçan genç kız ve annesi polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

    DAVA AÇILDI
    Kimliği tespit edilen genç adam, 'Alkollüydüm, pişmanım' dedi. Şüpheli hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı'nca 4,5 yıla kadar hapis istemeyle dava açıldı.

    Dilek YAMAN-SABAH

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